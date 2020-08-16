ترمب ينعي شقيقه روبرت: ذكراه خالدة صديقي المفضل

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نعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب شقيقه الأصغر روبرت، الذي توفي السبت في أحد مستشفيات نيويورك، ولم يفصح عن سبب الوفاة.

واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّ شقيقه الأصغر روبرت توفي السبت عن 72 عاماً، بعد إدخاله أحد مستشفيات نيويورك للعلاج من مرض لم يُفصح عنه.

وقال ترمب في بيان: "بقلب مثقل أعلن أنّ شقيقي الرائع روبرت توفي بسلام هذه الليلة"، مضيفاً: "لم يكن شقيقي فقط، لقد كان صديقي المفضّل. سنشتاق إليه كثيراً لكنّنا سنلتقي ثانية. ستظلّ ذكراه حيّة في قلبي إلى الأبد".

وكان ترمب عاد شقيقه السبت في مستشفى نيويورك المشيخي في مانهاتن.

وتولّى روبرت ترمب مناصب عليا في إمبراطورية العائلة العقارية وهو مدافع شرس عن شقيقه الرئيس.