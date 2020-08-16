شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: كورونا خير دليل على نجاح منظومة التحول الرقمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، أثبتت بشكل منقطع النظير نجاح منظومة التحول الرقمي في مصر، بل وكانت خير دليل علي ذلك، مضيفاً : " لم تقف عجلة الإنتاج يوما واحدا"

وأضاف بدوي في تصريح لـ"الخليج 365"، أن القيادة السياسية أولت ملف التحول الرقمي وكافة المبادرات المتعلقة به أولوية منذ البداية، وكان لها رؤية ثاقبة حيال أهمية هذا الملف وكونه ضرورة في مسيرة التقدم والبناء، ووجهت بتسخير كافة الإمكانيات للانتهاء من المنظومة في أسرع وقت.

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وتابع رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الهيئة القومية للبريد كانت من أوائل الهيئات التي حققت نجاح منقطع النظير في ملف التحول الرقمي، مشدداً علي أهمية التحول الرقمي لاسيما في القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالجمهور والمواطنين.

ونوه أحمد بدوي، إلي أن اللجنة تولي اهتمام كبير بتطوير مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة لاسيما للدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة المواطنين.