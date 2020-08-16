الصحة الهندية تسجل 63 ألفاً و489 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى مليونين و589 ألفا و682 حالة، وعقب تسجيل 63 ألفا و489 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 49 ألفا و980 حالة، وذلك عقب تسجيل 944 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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