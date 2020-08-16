المكسيك تسجل 6 آلاف و345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 517 ألفا و714 حالة، وذلك عقب تسجيل 6 آلاف و345 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 56 ألفا و543 حالة، وذلك عقب تسجيل 635 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.