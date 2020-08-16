بوليفيا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 99 ألفا و146 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - لاباز - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في بوليفيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 99 ألفا و146 حالة، وذلك عقب تسجيل 1196 حالة إصابة جديدة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 4003 حالات، وذلك عقب تسجيل 64 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.