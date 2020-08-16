الصحة البرازيلية تسجل 41 ألفًا و576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 41 ألفا و576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 3ر3 ملايين حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أن السلطات سجلت أيضا 709 حالات وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 107 آلاف و232 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.