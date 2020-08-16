الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أنه بذلك يرتفع العدد الاجمالي للإصابات منذ بداية تفشي الجائحة ليصل إلى 84 ألفا و 827 حالة.

ومن بين الحالات الجديدة هناك أربع حالات في منطقة شينجيانج أقصى غربي البلاد، و 15 من القادمين من الخارج.

وشهدت الصين ارتفاعا طفيفا في الحالات القادمة من الخارج، حيث سجلت 144 حالة خلال الأسبوع الماضي.