نيوزيلندا تحذر مواطنيها من التضليل بعد شائعات متعلقة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):

حذرت السلطات النيوزيلندية مواطنيها اليوم الأحد من الوثوق بمعلومات لم يجر التأكد من صحتها، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد 13 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال آشلي بلومفيلد، مدير عام الصحة بالبلاد، لوسائل الإعلام إن مسؤولي الصحة تمكنوا من ربط 12 حالة جديدة بعائلة في أوكلاند ثبت إصابتهم بالفيروس يوم الثلاثاء.

تم الكشف عن الحالة المتبقية على الحدود.

وقال وزير الصحة النيوزيلندي كريس هيبكنز إن الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فرد من عائلة في أوكلاند تم التحقيق فيها وكانت كاذبة.

وأشار إلى "الافتراءات الحقيرة" عبر الإنترنت يمكن أن تكون معلومات خاطئة متعمدة.

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وقال إن الشائعات "تنم عن تنظيم، كونها عملا متعمدا لنشر معلومات مضللة"، كما حث النيوزيلنديين على التفكير مرتين قبل إعادة نشر معلومات لم يتم التحقق منها.

وقال: "في الوقت الذي نكافح فيه الجائحة، ونحتاج جميعا إلى كل يد للتغلب عليه، فإن هذا النوع من السلوك مصمم لإثارة الذعر والخوف والارتباك، وهو أمر غير مقبول تماما".

ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 69 حالة، منها 49 حالة من الانتشار المحلي للمرض و 20 حالة تم اكتشافها عند الحدود.

ويوجد ثلاثة اشخاص في المستشفى.

وسجلت البلاد ما مجموعه 1271 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد-19، و22 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض.