نشرة كورونا| المحافظات الأكثر تسجيلاً للوفيات وإيطاليا تُسجل أعلى حصيلة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة.

وكشفت مصادر مُطلعة بوزارة الصحة، عن أكثر المحافظات تسجيلًا لوفيات فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

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