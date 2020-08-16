حدث ليلاً| أسباب زيارة رئيس الوزراء إلى الخرطوم ووفاة شقيق ترامب وجريمة بشعة في الهرم



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

التنسيق الأمني وسد النهضة.. خبيران يكشفان أسباب زيارة رئيس الوزراء إلى الخرطوم

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت، العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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استقرار.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة.

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هاني يونس: الحكومة صرفت تعويضات لبائع التين بعد واقعة إهانته

علق هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على واقعة إهانة بائع "التين الشوكى"، قائلاً:"هناك فارق بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه وكان يجب على الموظفة أن تتعامل بالقانون دون تعسف وهذا ما عرضها للمسألة".

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الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة لهذا السبب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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محافظ الدقهلية: تسلمنا أكثر من 64 ألف طلب تصالح على المخالفات حتى الآن

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن العام الماضي تم تقييم كل مخالفات البناء في المحافظة من خلال لجنة، وتم تسعير المتر وفقا للمكان الذى توجد به المخالفة.

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جريمة بشعة في الهرم.. العثور على جثة سيدة مقطعة أجزاء داخل ثلاجة

تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة قطعها الجاني أجزاء، ووضعها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم.

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"الصحة العالمية": أكثر من 294 ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا عالمياً

قالت منظمة الصحة العالمية مساء السبت إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في يوم واحد عالميا بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مشيرة إلى قفزة عالمية في عدد الحالات بلغت 294 الفا و 237 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

توفي روبرت ترامب الأخ الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت عن 71 عاما.

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ترامب يخسر قاعدته الأساسية من المتقاعدين في فلوريدا

قد لا تروق فكرة التصويت لمرشّح ديمقراطي للأمريكي جيم فار 77 عامًا، المقيم في ولاية فلوريدا والذي يعتبر نفسه جمهوريًا وفيًا لمبادئه، لكن فكرة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب تزعجه أكثر.

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كورونا عربيًا.. مليون ومائة ألف إصابة نصفهم في ثلاث دول

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون

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الجيش الليبي يقضي على خلية لداعش

أكدت مصادر بالجيش الوطني الليبي لـ "العربية" القضاء على خلية لتنظيم داعش الإرهابي.

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