مسيرة أمهات من أجل الحياة تنطلق من أبو غوش نحو القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مسيرة أمهات من أجل الحياة وضد الجريمة والعنف صباح اليوم الأحد، من بلدة أبو غوش نحو وجهتها الأخيرة في القدس، حيث ستحط قبالة ديوان الرئيس الإسرائيلي.

وما أن انطلقت مسيرة أمهات من أجل الحياة من أبو غوش حتى شهد شارع رقم1 اكتظاظات مرورية، حيث من المتوقع أن تصل المسيرة في ساعات الظهر القدس، ومن المتوقع أن يلتقي أمهات من أجل الحياة بالرئيس رؤوبين ريفلين.

وتأتي المسيرة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من حي الحليصة في حيفا، بمبادرة الأم الثاكل منى خليل، وانضمت إيها الأم الثاكل وطفة جبالي من الطيبة والأخت كفاح إغبارية من أم الفحم التي فقدت أخيها، للمطالبة بالعدالة للأبناء ضحايا جرائم القتل، ولمطالبة الحكومة بمكافحة فوضى السلاح والجريمة في المجتمع العربي.

وقالت الأم الثاكل منى خليل "الطريق ليست سهلة، ولكن كلي إصرار على استكمال المسيرة حتى الوصول إلى القدس من أجل المطالبة بالعدالة لابني المغدور خليل، ومن أجل كافة أبناء المجتمع العربي ضحايا تقاعس الشرطة".

وأضاف والدة القتيل خليل خليل، إن "ابني قتل والشرطة تقول لا نعرف من قتل ابنك رغم أن الجميع يعرف من قتله!".