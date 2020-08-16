حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.
في يوم الإثنين، لا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.
في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.
بينما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.
يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.
وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة دون تغييرات تذكر على الأجواء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية.
يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام نهارا مع أجواء صحوة غالبا.
وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء دافئة في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة في الجبال، مع ارتفاع نسب الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.