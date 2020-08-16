شكرا لقرائتكم خبر عن عن عمر يناهز 71 عام ... وفاة شقيق الرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ترامب في بيان " بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع ، روبرت ، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط ، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرا ، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت ، أحبك. ارقد في سلام".
وكان روبرت ترامب (71 عاما) أصغر من الرئيس (74 عاما) وكان يعمل مديرا تنفيذيا في قطاع الأعمال ومطورا عقاريا.
وقام الرئيس ترامب بزيارة مشبوبة بالعواطف لرؤية أخيه المريض في مركز وايل كورنيل الطبي في نيويورك قبل ذهابه إلى ناديه للجولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مساعد إن من المتوقع حضور الرئيس الجنازة.
ولم يتم كشف النقاب عن سبب الوفاة. وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة إن أخاه "يمر بوقت عصيب" نتيجة مرض لم يكشف النقاب عنه.
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