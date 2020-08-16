شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الخير التركى المعارض: لن أتحالف مع أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيس حزب الخير التركي المعارض، أنه من المستحيل أن تنضم للتحالف الجمهوري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه رئيس حزب الحركية القومية، دولت بهتشلي، :"حتى ولو صوبوا المسدس إلى رأسها"حد قولها.

وعلقت أكشنار على دعوة بهتشلي لها بالعودة إلى التحالف الجمهوري، وموالاة نظام العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، وذلك خلال لقاء تلفزيوني، عبر قناة «كي آر تي»، قائلة إنها لم تطلق حزب الخير في ظروف عادية أو سهلة، بل إنها عانت كثيرًا حتى تستطيع إنشاء الحزب في ظل سياسات أردوغان .

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وأكدت أن حزب الخير لديه ملايين المؤيدين في جميع أرجاء تركيا، لذلك فهو حزب يمثل صوت الشعب، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تكون مثل الذين كانوا بالأمس يأكلون لحم بعضهم البعض، ثم أصبحت علاقتهم كـ«الظفر في اللحم»، في إشارة منها إلى أردوغان وبهتشلي، إذ كان الأخير من أكبر معارضي الرئيس قبل أن يصبح مواليًا له، وكان كثيرًا ما يوجه الانتقادات اللاذعة له، وأضافت أنه أصبح الآن يؤيده تأييدًا أعمى، وأنها لن تستطيع أن تكون جزءًا من ذلك التحالف.