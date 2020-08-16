شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 625 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد تسجيل 625 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 223453 . وأظهر الإحصاء بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 9231.

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