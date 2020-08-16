شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا .. 13 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال أشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في إفادة لوسائل الإعلام في ولنجتون إن كل الحالات باستثناء واحدة منقولة محليا ويبدو أنها مرتبطة بسلسلة في أوكلاند حيث بدأ أحدث تفش.
وبهذه الحالات الجديدة يرتفع عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا إلى 69 . وقال بلومفيلد إنه منذ بداية السنة سجلت نيوزيلندا 1271 حالة.
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