شكرا لقرائتكم خبر عن 279 اصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 15 الفا و 318 حالة .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الأولى التي يتعدى العدد اليومي لحالات الإصابة فيها حاجز الـ200 منذ أوائل أذار/مارس الماضي.

ومن بين الـ279 حالة الجديدة، كانت 267 حالة لانتقال العدوى محليًّا، و12 حالة قادمة من الخارج.

وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر العدد عند 305 حالات، فيما تعافى 9 حالات أخرى ليصل عدد المتعافين إلى 13 الفا و 910 حالة.