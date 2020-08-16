شكرا لقرائتكم خبر عن 279 اصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الأولى التي يتعدى العدد اليومي لحالات الإصابة فيها حاجز الـ200 منذ أوائل أذار/مارس الماضي.
ومن بين الـ279 حالة الجديدة، كانت 267 حالة لانتقال العدوى محليًّا، و12 حالة قادمة من الخارج.
وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر العدد عند 305 حالات، فيما تعافى 9 حالات أخرى ليصل عدد المتعافين إلى 13 الفا و 910 حالة.
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