الجيش الليبي يقتل 4 دواعش بينهم أجنبي جنوبي البلاد

أكدت مصادر عسكرية ليبية تنفيذ عملية مداهمة على خلية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية لزعزعة الأمن في الجنوب.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن "مجموعة من جنود كتبية خالد بن الوليد المقاتلة" والغرفة الأمنية "مرزق" التابعة لـ"الجيش الليبي" نفذت مداهمة على أحد مواقع تنظيم داعش الارهابي، في منطقة غدوة جنوب غربي ليبيا.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش كانت قد رصدت تحركات المجموعة في المدينة، وجهزت القوات لمداهمة الوكر لتبسط سيطرتها عليه بعد مواجهات مسلحة.

وأسفرت المواجهات عن القضاء على 3 عناصر بينهم داعشي أجنبي وانتحار آخر بحزام ناسف بعد محاصرتهم، خشية إلقاء القبض عليه.

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وتعد هذه ثاني عملية نوعية ينفذها الجيش الليبي على عناصر داعش في الجنوب الليبي خلال أقل من 48 ساعة، حيث نفذ الجيش الليبي، الجمعة، عملية نوعية على عناصر التنظيم في منطقة "وادي الحياة" جنوبي البلاد.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 9 عناصر مرترقة كانوا يسعون لضرب الاستقرار والأمن في الجنوب، بينهم 2 من جنسيات أجنبية جاؤوا من مناطق سيطرة حكومة الوفاق في الغرب، وهما من أبرز المطلوبين دوليا.

وشهد الجنوب الليبي تحركات محدودة لتنظيم داعش وأخرى كبيرة لمرتزقة المعارضة التشادية الموالين لحكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على مدينة مرزق في أقصى الجنوب الغربي.

وقال شهود عيان لـ ”الخليج 365” إن "مرتزقة حكومة الوفاق يقيمون بوابات استيقاف راجلة ومتحركة لمطاردة أهالي مدينة مرزق الذين هجروا من مدينتهم العام الماضي بعدما اجتاحت فصائل تنظيم داعش الإرهابي والمرتزقة التشاديين أحياء المدينة".

وأضاف الشهود أن "مرتزقة المعارضة التشادية سكنوا بعض منازل أهالي مرزق التي هجروا منها العام الماضي".