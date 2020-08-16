نقابة الاطباء تعتذر عن نعي الإخوانى عصام العريان

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قدمت النقابة العامة للأطباء،اعتذارها لأسر وأهالى الشهداء عن نشرها خبر نعى الإرهابى عصام العريان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وقالت النقابة خلال بيان رسمى أصدرته منذ قليل: "نظرا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأى غرض سياسى تنأى النقابة عن الدخول فيه، وتعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ".
كانت نقابة أطباء مصر نعت القيادى، عصام العريان، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيسبوك".
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