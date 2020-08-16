شكرا لقرائتكم خبر عن بائع شاى تركى يقدم على حرق نفسه: أطفالى جوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم بائع شاي تركي متجول على الانتحار حرقًا أمام مقر محافظة مدينة بورصة التركية، مرددًا: أطفالي جوعى، وذلك بعد تدهور أوضاعه مع إغلاق المحافظة للطريق الذي كان يبيع فيه الشاي.

وذكر منصات تركية معارضة أن المواطن فكرت جوفن، كان يبيع الشاي في مدينة بورصة، وأنه أقدم على الانتحار عن طريق حرق نفسه أمام مقر المحافظة، بسبب سوء حالته المادية بعد إغلاق المحافظة للطريق الذي كان يقف فيه لبيع الشاي، والذي كان يشهد حركة سير نشطة.

وقالت إن جوفين كان يبيع شايًا رخيصًا للمواطنين، ويعطي المشروب مجانًا لمن لا يملك نقودًا، ولكنه أصبح غير قادر على تحمل نفقاته بعد إغلاق مصدر رزقه، وأقدم على حرق نفسه أمام مقر المحافظة، حتى تدخلت فرق الشرطة والإنقاذ، وقامت بنقله إلى المستشفى بعد إخماد الحريق.

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يأتي الحادث بالتزامن مع تصريحات لوزير الخزانة والمالية التركي وصهر أردوغان، بيرات البيرق، الأربعاء الماضي، قال فيها إن أوضاع الاقتصاد التركي جيدة، وأن ارتفاع الدولار لن يؤثر على المواطنين في شيء.

وقلل البيرق من أزمة الدولار، وقال إنها لا تعد أزمة بالنسبة للمواطنين العاديين، وإن سعر الدولار يؤثر فقط على من يركبون سيارات مرسيدس، وBMW، أما المواطن العادي فلا يعاني مثل هذه المشكلة.