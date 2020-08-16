جريمة بشعة في الهرم.. العثور على جثة سيدة مقطعة أجزاء داخل ثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة قطعها الجاني أجزاء، ووضعها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مسؤول شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة مقطعة بنطاق قسم الهرم. Advertisements انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لسيدة مقطعة أجزاء داخل ثلاجة. ورجحت التحريات وأقوال أسرتها بأن الزوج -ويعمل جزارا- وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة. وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وبمشاركة فرقة الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المشتبه به. وانتدب اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فريقا من المعمل الجنائي للمعاينة تنسيقا مع النيابة العامة.

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