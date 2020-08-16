محمد اسماعيل - القاهرة - ملبورن - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد وفاة 16 حالة جديدة بسبب كوفيد-19 في الولاية علاوة على إصابة 279 شخصا اضافيا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في أستراليا إلى 395 وفي فيكتوريا وحدها إلى 309.
كانت هذه تفاصيل خبر 16 وفاة جديدة في ولاية فيكتوريا الأسترالية بسبب كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.