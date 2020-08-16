16 وفاة جديدة في ولاية فيكتوريا الأسترالية بسبب كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - ملبورن - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد وفاة 16 حالة جديدة بسبب كوفيد-19 في الولاية علاوة على إصابة 279 شخصا اضافيا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في أستراليا إلى 395 وفي فيكتوريا وحدها إلى 309.