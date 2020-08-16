الجيش الليبي يقضي على خلية لداعش

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات أكدت مصادر بالجيش الوطني الليبي لـ "العربية" القضاء على خلية لتنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت المصادر أن الخلية الإرهابية كانت تتجهز لمهاجمة مواقع نفطية بالجنوب الليبي. وعاد تنظيم داعش الإرهابي بعد فترة طويلة من انقطاع عملياته الإرهابية في ليبيا لنشاطه مجدداً، وتبنى هجوماً استهدف بوابة عسكرية للجيش الليبي في تراغن جنوبى ليبيا خلال شهر مايو الماضي.

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