كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل قليل، القضاء على خلية لداعش قبل مهاجمتها لمواقع نفطية، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن الأتراك مستمرون في تحشيد المرتزقة إلى ليبيا.

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وأوضح المحجوب، في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن طائرات الاستطلاع المسيرة التركية مستمرة في مراقبة مواقع الجيش في سرت لكن يتم التصدي لها دائما، وأكمل أن تركيا ستستخدم المرتزقة ورقة للضغط حال عدم الدخول في معركة مباشرة في سرت.

وأضاف أن الجيش الليبي يهتم بالمدنيين حال اندلاع معركة مباشرة مع المرتزقة بالإضافة إلى الاهتمام بسلامة الثروات الليبية النفطية ولكن لن يكترث المرتزقة بحياة الليبيين.

وشدد على أن المجتمع الدولي ينادي بتطبيق مخرجات برلين ومبادرة القاهرة إلا تركيا وقطر حيث يريدان التصعيد العسكري في ليبيا.