هجوم كاسح على نقيب الأطباء المصري بسبب انتمائه للإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شديدا على حسن خيري، نقيب الأطباء المصري، وإيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، الإخوانيان، واتهموهما بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية. وقال منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "من رواد الـ"سوشيال ميديا"، إلى حسن خيري، نقيب الأطباء المصري، وإيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين، الإخوانيان اللذان يدعمان صراحة جماعة الإخوان الإرهابية. هل تقبل نقابة الأطباء وأعضائها الشرفاء، وصمة العار التي لحقت بها نتيجة ظهور الإخوانيين حسن خيري، وإيهاب طاهر على حقيقتهما؟ أم أنه الغباء السياسي الإخواني المعتاد؟" وأضاف: "هل يقبل الأطباء الشرفاء تلك المواقف الصريحة من جانب إخوانين يجاهران بانتماءاتهما دون خجل؟ هل يفرض الإخواني إيهاب طاهر مواقفه وتوجهاته المسيئة على كل الأطباء دون رادع؟ وما هو تعقيب الأطباء على تلك التجاوزات المستمرة؟" وتابع: هل هي المصادفة البحتة عندما يرتدي نقيب الأطباء وعضو النقابة رداء الإخوان القبيح، وفي هذا التوقيت الذي يعد موسما للأكاذيب الإخوانية المتواصلة منذ سنوات على خلفية ذكرى اعتصام رابعة المسلح؟"

