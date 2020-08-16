شكرا لقرائتكم ليبيا.. إحباط مخطط لداعش كان يستهدف مواقع نفطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصدر بالجيش الوطني الليبي لمراسل "العربية" و"الحدث" أن وحداته تمكنت من القضاء على خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تجهز لمهاجمة مواقع نفطية جنوبَ البلاد.

وقال مسؤول عسكري من عمليات المنطقة الجنوبية في القيادة العامة للجيش، إن مجموعة داعش التي تم القضاء عليها في بلدة "غدوة" كانت تخطط لمهاجمة مرافق نفطية مهمة في الجنوب.

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وأكد الجيش تمسكه بالقضاء على الجماعات الإرهابية وممواجهةِ ما وصفه بالعدوان التركي.

وكان مسؤول عسكري في الجيش الليي أفاد قبل أيام بأن داعش أعاد التقاط أنفاسه من جديد في البلاد، وبدأ يستعيد نشاطه بشكل لافت في مدينة صبراتة الواقعة غرب البلاد، حيث استقر آلاف المرتزقة الذين نقلتهم تركيا، ما بات يشكلّ خطورة على هذه المدينة الساحلية وإمكانية تحوّلها إلى بؤرة للإرهابيين.

عناصر من داعش

وسابقا شكلت مدينة صبراتة التي تبعد 70 كم غرب العاصمة طرابلس، مركزا لتنظيم داعش عام 2016، ومعسكرا رئيسا لتدريب العناصر الإرهابية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية بغارة جوية قضت من خلالها على 49 إرهابيا، وحالت من دون وقوع هجوم على تونس كان يعدّه التنظيم الإرهابي.