تأجيل مباراة الكوكب المراكشي وشباب بنكرير بسبب تداعيات “كورونا”

قررت العصبة الاحترافية لكرة القدم تأجيل مباراة الكوكب المراكشي وشباب بنكرير بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد بعد تسجيل حالات في صفوف فريق عاصمة النخيل.

وكشف بلاغ للعصبة الاحترافية أنه “بناءعلى قرار ولاية جهة مراكش أسفي القاضي بعدم الترخيص بإجراء مباراة الكوكب المراكشي وشباب ابن جرير عن الدورة 25 من البطولة الاحترافية لكرة القدم القسم الثاني والمبرمجة يوم غد الاحد بالملعب الكبير لمراكش، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، تأجيل المباراة السالفة الذكر إلى موعد لاحق”.

وأجلت العصبة ذاتها مباراة الاتحاد الرياضي والوداد الرياضي الفاسي عن الدورة 25 من البطولة الاحترافية القسم الثاني إلى موعد لاحق، وهو الشيء ذاته بالنسبة لمباريات رجاء بني ملال والدفاع الجديدي، الجيش والوداد، اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة، والرجاء وواد زم.