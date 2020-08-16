سجلت مدينة طنجة، اليوم السبت، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أغلبهم عاملين في مهن حيوية وقاطنين في مناطق موبوؤة.
وحسب مصدر مطلع، فقد تم تسجيل إصابة عامل بمطار إبن بطوطة الدولي، و3 عناصر من الأمن، و3 أشخاص عاملين بمستشفى محمد السادس، لتتفرق باقي الإصابات في مهن أغلبها صناعية.
وتصدرت منطقة السواني عدد الإصابات مسجلة 10 إصابات مؤكدة، تليها منطقة مغوغة ب8 إصابات، فيما سجلت منطقة المدينة 4 إصابات مؤكدة، فيما سجلت منطقتي المرس والجيراري إصابتين في كل منهما، وسجلت مدينة أصيلة إصابتين، لتنقسم الإصابات المتبقية بأنحاء المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم عامل بالمطار ورجال شرطة..تفاصيل إصابة 50 شخص بكورونا بطنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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