شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت وزارة الصحة الايطالية أمس السبت، 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.
وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.