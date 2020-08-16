شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الايطالية أمس السبت، 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.