شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أفكر في العفو عن صاحب التسريبات المثيرة والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إنه يفكر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الذي هزت تسريباته المثيرة أوساط المخابرات الأمريكية في 2013.
وأضاف ترامب للصحفيين: "سأبدأ في النظر في ذلك". وأشار إلى أن الناس في كل من اليسار واليمين اختلفوا بشأن سنودن.
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