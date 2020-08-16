شاهد كيف هرب أردوغان من سيدة تركية طالبته بتوفير الطعام لأطفالها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

قاطعت سيدة تركية مراسم احتفال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالافتتاح الجماعي لمشروعات في مدينة ريزة التركية، وصرخت تشكو من غلاء الأسعار، وعدم قدرتها على الوفاء بتكاليف المعيشة، فما كان من الرئيس أردوغان إلا أن فر متوجهًا إلى سيارته، غير مبالٍ بطلباتها، ولم يعرها أي اهتمام.

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ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، فإنه خلال احتشاد الجماهير المؤيدة لأردوغان، صرخت سيدة: لقد أطلقت اسم أردوغان على ابني، ولديّ ثلاثة أطفال لكنني لا أجد من يعولهم، فزوجي مشلول، من يعولنا؟ أرجوك ساعدنا، أنا هنا منذ السابعة صباحًا.

ويشهد الاقتصاد التركي حالة من عدم الاستقرار والتدهور، كما تشهد أسعار الصرف تقلبات عنيفة، بالتزامن مع ما تواجهه البلاد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد.