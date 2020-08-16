إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم، ما يعتبر أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 23 مايو الماضي.

Advertisements

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفتت وزارة الصحة الإيطاليةأن إجمالي عدد الإصابات بكورونا منذ بدء انتشار الوباء بلغ 253 ألفا و438 حالة وسجلت إيطاليا أيضا 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة ضحاياه إلى 35392 شخصا.

وازداد عدد المتعافين خلال اليوم الأخير بواقع 314 شخصا، ليبلغ إجمالي عددهم 203 آلاف و640 شخصا، فيما لا يزال 764 مصابا في المستشفيات، منهم 55 في غرف العناية المركزة.

الجدير بالذكر أن معدلات الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا منذ بداية يوليو الماضي كانت بحدود 300 حالة جديدة كل يوم، وهذا ما يعادل المعدلات المسجلة في المراحل الأولى من انتشار الوباء، أي في أواخر فبراير وأوائل مارس، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع خلال الفترة الأخيرة.