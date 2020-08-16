اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

أفاد مراسل قناة العربية، باعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت، وذلك وفق خبر عاجل.

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وكانت طائرات إسرائيلية بدون طيار، قد استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مخيم البريج وسط القطاع، وفي غارة أخرى استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع حطين التابع لسرايا القسام وموقع عسقلان شمالي القطاع".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، عن "وصول مصابين اثنين إلى مجمع الشفاء الطبي، وأن الإصابة كانت بالرصاص الحي احداهما في البطن والثانية في الأطراف السفلية".

وتهدف عمليات الإرباك الليلي، والتي استأنفت منذ أسبوع تقريبا، إلى العمل على الضغط على المستوطنين الإسرائيليين ليقوموا بدورهم بالضغط على حكومتهم من أجل تنفيذ التزاماتها وتعهدتها التي قطعتها للفلسطينيين، وتأتي الفعاليات أيضا، ضمن إطار مسيرات العودة التي يقوم بها الفلسطينيون على حدود القطاع مع إسرائيل.