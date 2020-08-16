ترامب: الاقتصاد الأمريكي يشهد أسرع عودة في التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي يشهد "أسرع" انتعاش في التاريخ، وإن الإنفاق على التجزئة في كل الأوقات في أفضل حالاته - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى.



وذكرت تقاريرأن هناك أخبار جيدة نسبيًا للوظائف، حيث أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن 963 ألف شخص قدموا مطالبات بعد 20 أسبوعًا من المطالبات التي تزيد عن مليون شخص، والمطالبات لا تزال مرتفعة تاريخيا قبل الوباء، وكان متوسط عدد المطالبات حوالي 200000 أسبوعيًا وكان الرقم القياسي السابق للمطالبات 695000 تم تسجيله في عام 1982.