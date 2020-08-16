رئيس بيلاروسيا يستنجد بروسيا في مواجهة الشارع والمجتمع الدولي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





مينسك: قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو السبت إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين عرض المساعدة لضمان أمن البلاد، مع تصعيد المعارضة ضغطها على الرئيس المخضرم.

واحتشد قرابة 5 آلاف من أنصار المعارضة قرب محطة مترو بوشكينسكايا في العاصمة، تكريما لمتظاهر قضى هناك هذا الأسبوع خلال قمع الشرطة للمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات التي جرت الأحد الماضي وأعلن لوكاشينكو فوزه فيها.

ومع استعادة المعارضة الزخم بعد أيام من الاحتجاجات، دعت سفتلانا تيخانوفسكايا، منافسة لوكاشينكو التي لجأت إلى ليتوانيا مطلع الأسبوع، إلى تظاهرات "حاشدة" خلال عطلة نهاية الأسبوع .

ووضع المتظاهرون الزهور في الموقع الذي قضى فيه المتظاهر الكسندر ترايكوفسكي (34 عاما) الإثنين، وسط هتافات "إرحل" فيما رفع البعض صورا لمحتجين ظهرت عليهم آثار كدمات قوية بعد انتشار روايات عن تعرضهم للضرب والتعذيب خلال توقيفهم.ولاحقا تظاهر الآلاف خارج مركز التلفزيون الحكومي في بيلاروسيا احتجاجاً على دعم القناة للرئيس لوكاشينكو وتقديم صورة مشوهة عن الاحتجاجات.

وحضرت شرطة مكافحة الشغب الى المكان وأغلقت الطريق المؤدي الى مبنى التلفزيون. وأمام أكبر تحد لحكمه المستمر منذ عام 1994 وجه لوكاشينكو نداء علنيا غير اعتيادي للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولاحقاً أبلغ لوكاشينكو قادته العسكريين أنّ بوتين عرض "مساعدة شاملة" بهدف "ضمان أمن بيلاروسيا". وقال إن بيلاروسيا تواجه "تدخلاً خارجياً" وإن "حالة اتحاد" تربط اقتصادي البلدين وجيشيهما تحتاج "لحماية".

وأكد الكرملين أن الرئيسين تحادثا هاتفيا وأبديا ثقتهما بالتوصل إلى "حل سريع". واتفقا في المكالمة هاتفية على حل سريع "للمشكلات" في بيلاروسيا. وأعلن لوكاشينكو رفضه "أي وساطة أجنبية" في إشارة إلى خطة وساطة عرضتها بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الدول المجاورة لبيلاروسيا والأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الولايات المتحدة وبولندا دعتا السبت مينسك إلى فتح حوار مع المجتمع المدني.

مسيرة من أجل الحرية

وفي تجمع منفصل السبت انضم مئات الاشخاص إلى عائلة ترايكوفسكي للمشاركة في جنازته. وتعتزم المعارضة عرض قوّتها الاحد من خلال "مسيرة من أجل الحرية" تنظّم في وسط مينسك.

Advertisements

وكانت تيخانوفسكايا (37 عاما) التي حصلت على 10% من الأصوات بحسب النتائج الرسمية، ندّدت بعمليات تزوير واسعة النطاق وطلبت من لوكاشينكو "التخلي" عن السلطة. وأعلن لوكاشينكو (65 عاما) الذي يحكم البلاد بيد حديد فوزه في الانتخابات بـ80 بالمئة من الأصوات.

وتيخانوفسكايا حديثة العهد في عالم السياسة ويقول أنصارها إنها غادرت بيلاروسيا بعد تلقيها تهديدات من جانب النظام. وزوجها الذي حلّت محله في السباق الرئاسي، مسجون منذ مايو.

وتطالب تيخانوفسكايا أيضا بمحاسبة السلطات على خلفية قمع الشرطة للمتظاهرين بعد الانتخابات واعتقالهم أكثر من 6700 شخص. واستخدمت السلطات الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وفي حالة واحدة على الأقل، الذخيرة الحية لتفريق الحشود ما أدى إلى جرح المئات. وأكد المسؤولون وفاة شخصين في الاضطرابات، أحدهما ترايكوفسكي الذي يقولون إنه قضى في انفجار عبوة بين يديه خلال تظاهرة، ورجل آخر توفي أثناء اعتقاله في مدينة غوميل (جنوب شرق).

تعذيب واسع النطاق

الجمعة بدأت السلطات إطلاق سراح مئات المعتقلين الذين خرج العديد منهم من مراكز الاعتقال مع روايات مروعة عن تعرضهم للضرب والتعذيب. دانت منظمة العفو الدولية "حملة واسعة من التعذيب وسوء معاملة أخرى من جانب السلطات البيلاروسية العازمة على سحق تظاهرات سلمية بأي وسيلة". وفي بعض أكبر التظاهرات التي جرت، سار الآلاف في مينسك الجمعة للتنديد بعنف الشرطة وطالبوا لوكاشينكو بالتنحي. وفي مشاهد مؤثرة من ساحة الاستقلال في مينسك، عانق المتظاهرون وقبلوا جنود وزارة الداخلية الشبان الذين كانوا يحرسون مبنى حكوميا، ووضعوا أزهارا في دروعهم. وبعكس مشاهد عمليات الاعتقال العنيفة قبل يوم، لم تتدخل الشرطة لفض التجمعات.

وللمرة الأولى أضرب عدد كبير من عمال مصانع الجرارات والسيارات وشاركوا في تظاهرة باتّجاه الساحة المركزية وهتفوا "تعيش بيلاروسيا" وطالبوا لوكاشينكو "بالرحيل". ورقص المتظاهرون وغنوا ولوحوا بهواتفهم المضاءة قبل أن يتفرقوا تدريجيا خلال المساء دون أن تقوم الشرطة بأي اعتقالات.

ضوء أخضر أوروبي لعقوبات

والجمعة، اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على تحديد سلسلة أهداف في بيلاروسيا لفرض عقوبات جديدة عليها ردا على حملة القمع التي شنتها السلطات بعد الانتخابات. وكتبت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على تويتر أن "الاتحاد الأوروبي سيبدأ الآن عملية فرض عقوبات ضد المسؤولين عن أعمال العنف والاعتقالات والتزوير في ما يتعلق بالانتخابات". ودان قادة دول البلطيق الثلاث -- استونيا وليتوانيا ولاتفيا -- السبت حملة القمع ودعوا إلى انتخابات جديدة. وحض رؤساء وزراء تلك الدول مينسك على "إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بطريقة شفافة".

وندد لوكاشينكو بالمتظاهرين ووصفهم ب"اغنام" خاضعين لسيطرة أجنبية وبأنهم "أشخاص ذوي ماض إجرامي والآن عاطلون عن العمل" مكررا الاتهامات لحكومات غربية بالتخطيط لإطاحته. وأعلنت تيخانوفسكايا الجمعة إقامة "مجلس تنسيق" لضمان انتقال السلطة وطلبت من حكومات أجنبية "مساعدتنا في تنظيم حوار مع السلطات البيلاروسية".

وطالبت السلطات بإطلاق سراح جميع الموقوفين وسحب القوات الأمنية من الشارع وفتح دعاوى جنائية بحق الذين أصدروا أوامر بشن حملة القمع.