شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتعزيز القدرات الوطنية لتلبية احتياجات الأمن الغذائى × 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المزمع عقدها بدءاً من 16 أغسطس الجارى، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء "مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر " والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/5/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398لسنة 2020.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبزر تفاصيل الاتفاقية علي النحو الاتي :

1- يهدف خطاب التفاهم وملحقاته إلي إتاحة المجال لبرنامج الاغذية العالمي لتقديم الدعم للحكومة المصرية بفعالية ومرونه في حالات عديدة تشمل الانشطة المختلفة التي وردت بالخطة الاستراتيجية الموضوعة حاليا والتي قد تُعدل من حين لأخر، وسوءا كانت تلك الأنشطة متوقعة أو غير متوقعة وفقا للمتطلبات التي تمليها البرامج المستهدفة مثل توافر السلع والموارد المختلفة علي سبيل المثال لا الحصر.

2- ينفذ البرنامج الانشطة المتواخاه في الخطة الاستراتيجية وفقا لنظامه الاساسي ولوائحة وقواعده وذلك رهنا بتوافر المخصصات المالية لها.

3- تهدف أنشطة البرنامج إلي تعزيز القدرات الوطنية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي والتغذية حسب الاقتضاء.

4- يضع البرنامح ترتيبات للتأمين الكافي علي السلع الموجودة بحوزته أو الموضوعه تحت تصرفه حتي لحظة تسلميها الفعلي إلي الحكومة المصرية أو الشريك المتعاون أو المستفيد.

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5- تٌعفي الحكومة المصرية البرنامج وممتلكاته من كافة أشكال الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخري.