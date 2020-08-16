فرنسا تطالب أفغانستان بعدم الإفراج عن أعضاء من طالبان قتلوا فرنسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)
قالت فرنسا، مساء السبت، إنها طلبت من السلطات الأفغانية عدم إطلاق سراح سجناء من أعضاء طالبان مدانين بقتل مواطنين فرنسيين.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الـ400 سجين من حركة طالبان الجاري إطلاق سراحهم قبيل محادثات السلام المزمعة من بينهم "إرهابيين" مدانين بقتل جنود فرنسيين وعاملين في المجال الإنساني.
وتقول الوزارة إن فرنسا مستعدة لدعم عملية السلام الأفغانية ولكن يجب الاستجابة "لاحتياجات ضحايا الصراع، ويجب أن يتحمل المسؤولين عن الجرائم الكبرى المسؤولية الكاملة".
واضافت الوزارة في بيانها "لذا طلبنا بشدة من السلطات الأفغانية عدم المضي قدما في تحرير هؤلاء الإرهابيين".
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