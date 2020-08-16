إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، 600 حالة يوم السبت، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

ويعتبر السائحون والعائدون من الخارج الذين يقضون عطلاتهم من العوامل الرئيسية في زيادة عدد حالات الإصابة.

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وسجلت وزارة الصحة الايطالية يوم السبت 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.

وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل عدد كبير من الإصابات في يوم واحد في 23 مايو عندما أعلن عن تسجيل 669 حالة .

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.