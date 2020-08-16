كورونا عربيًا.. مليون ومائة ألف إصابة نصفهم في ثلاث دول

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون

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و100 ألف و933 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و 182 حالة.

سجلت ثلاث دول 53% من الإصابات بالوطن العربي،هي السعودية التي تقف على أعتاب 300 ألف إصابة مؤكدة، والعراق التي تجاوزت الـ 170 ألف إصابة، و قطر التي تخطت 114 ألفًا،