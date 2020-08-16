"مجهول الهوية".. انتشال جثة غريق من ترعة الإسماعيلية في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة غريق عثر عليه بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري سرياقوس زمام مركز الخانكة. تلقى العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية عثر عليه بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري سرياقوس زمام مركز الخانكة. انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وناظرت الجثة، وتبين أنها لشخص مجهول الهوية، وأنه كان يسبح في النيل، ولقي مصرعه غرقا، وحرر محضرًا بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

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