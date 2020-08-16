تركيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا"

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، في تغريدة على تويتر، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بلادهارتفع بواقع 1256 حالة، وذلك في أكبر حصيلة منذ شهر يونيو الماضي.
وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
يذكر أن إجمالي الإصابات والوفيات بالفيروس في تركيا بلغت 278117 إصابة و5955 وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد.
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