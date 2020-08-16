أمين سر حركة فتح: سفير فلسطين غادر أبو ظبي ولن يعود إليها مطلقا

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب، مساء السبت، أن سفير فلسطين لدى أبو ظبي، عصام مصالحة، "غادرها، ولن يعود إليها مطلقا".



جاء ذلك في تصريحات للرجوب خلال لقاء مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، عقب بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.



والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه "على إثر بيان تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات وبشكل فوري".



وقال الرجوب "سفيرنا غادر الإمارات اليوم ولن يعود إليها مُطلقاً.



وأضاف الرجوب خلال اللقاء أن "محمد دحلان، المفصول من حركة فتح هو جزء من اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل"، دون تفاصيل أكثر.



فيما ذكرت مصادر مطلعة، أن مصالحة متواجد حاليا بالأردن، وسيعود إلى الضفة الغربية، الأحد.



وقوبل اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بتنديد فلسطيني واسع.



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.



المصدر: الأناضول