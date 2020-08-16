شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 116 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة أمس السبت مقابل 112 حالة إصابة و17 حالة وفاة يوم الجمعة. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن" إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و 5141 حالة وفاة".

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