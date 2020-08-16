شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: سنعيد فرض العقوبات على إيران الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، إنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي محاولة أمريكية لتمديد حظر تفرضه الأمم المتحدة على السلاح لإيران: "سنقوم بإعادة فرض العقوبات.. سترون ذلك الأسبوع المقبل".

وهددت الولايات المتحدة بالعودة إلى فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران باستخدام بند في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى حتى رغم تخلي ترامب عن الاتفاق في 2018 . وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه معركة.