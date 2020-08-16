شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 41 ألف إصابة جديدة بكورونا و709 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل أمس السبت، إنها سجلت 41576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و709 وفيات. ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و317096 إصابة مؤكدة و107232 وفاة.

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