ترامب يتوعد النظام الإيراني.. ويؤكد: سنعيد العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

سأل أحد الصحفيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فشل الولايات المتحدة في فرض حظر على إيران لتمديد الأسلحة، وأجاب ترامب: سنعيد العقوبات ضد إيران.

Advertisements

في وقت سابق أكدت السلطات فى واشنطن ضبط شحنات نفط إيرانية على متن 4 سفن متجهة إلى فنزويلا، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة شحنات النفط التى تبلغ 1.116 مليون برميل بمذكرة قضائية، وهى أكبر عملية مصادرة لنفط إيرانى على الإطلاق.

كان مسئول عسكرى أمريكى قد قال إن البحرية الإيرانية سيطرت على ناقلة نفط ترفع العلم الليبيرى، واحتجزتها لفترة وجيزة بالقرب من مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات بين طهران والولايات المتحدة.

وقال مسئول عسكرى إن البحرية الإيرانية احتجزت السفينة "ويلا" لمدة 5 ساعات قبل إطلاق سراحها.