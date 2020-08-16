شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق: سقوط صاروخين داخل معسكر التاجي شمالى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020 أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم، ضمن مقتربات معسكر التاجي". وأضاف المصدر الذي طلب عدم لكشف عن اسمه، أن "اعمدة الدخان تصاعدت بالقرب من معسكر التاجي".





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