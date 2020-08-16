الجريدة الكويتية: خامنئى يفتح لنصرالله صندوق ذخائر وظريف سلمه رسالة المرشد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

قالت صحيفة الجريدة الكويتية، كشف مصدر إيرانى مطلع سبب زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف للبنان، موضحًا أن ظاهرها إثبات الوجود بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، وباطنها تسليم الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله رسالة من المرشد الأعلى على خامنئى مفادها أن ميزانيته الخاصة و«صندوق الذخائر الاستراتيجية» مفتوحان أمامه بلا حدود، وطمأنته إلى أن العقوبات الأمريكية لن تعطل الدعم المالى والاقتصادى للحزب، وأن عليه ألا يهتم بغير التفكير فى كيفية خروجه من الأزمات السياسية التى يعانيها.



المصدر، الذى رافق الوزير فى رحلته، قال لـ«الجريدة» الكويتية، أن ظريف أكد لنصرالله أن المرشد طلب منه نقل هذه الرسالة شفهيًا، وأنه سيقوم بدعم الحزب من ميزانيته الخاصة دون حدود، وأمر بتأمين مبلغ يعادل مليار يورو قريبًا، إلى جانب تكليفه الحكومة تأمين كل ما سيحتاجه من دعم مالى للوقوف أمام المشروع الأمريكى - "الصهيوني" فى لبنان.

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ووفق المصدر، فإن ظريف أخبر نصرالله أن عدم إعلان هذا الموضوع سببه الخشية من امتعاض داخلى فى إيران لاسيما مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى يواجهها شعبها، داعيًا الحزب إلى عدم القلق؛ لأن هناك صندوقًا للذخائر الاستراتيجية كانت إيران قد احتفظت به يمكنه تأمين ما تحتاج إليه من موارد مالية أجنبية مدة تزيد على 10 سنوات حتى لو لم تبِع قطرة واحدة من النفط، لكن صرف أى مبلغ من هذا الصندوق مرهون بموافقة المرشد.

وحسب المصدر، مازح ظريف نصرالله بقوله: «إنكم عزيزون على المرشد لدرجة أنه أمر حتى بفتح هذا الصندوق لحزب الله فى حين أن الحكومة تترجاه للسماح باستخدام موارده، لكنه يعطيها بالقطرة»، مبينًا أن خامنئى أمر كذلك بصرف كل ما يحتاجه الحزب من موارد مالية فى الظروف الحالية (بعد تفجير ميناء بيروت) من الأموال التى يشرف عليها شخصيًا، وليس حتى من صندوق الذخائر الاستراتيجية، الذى قدرته السفارة الأمريكية فى بغداد منذ سنتين بنحو مئتين وثمانين مليار دولار، إضافة إلى 200 مليار أخرى تملكها «مؤسسة المستضعفين» المصادرة من الشاه وحاشيته.

وأكد المصدر أن المرشد أمر المؤسسة بصرف أى مبالغ يحتاجها الحزب من أرصدتها فى خارج إيران.