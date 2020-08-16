الأمن التونسي يوقف 73 مهاجرًا غير شرعي بمحافظتي مدنين وصفاقس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020 أوقفت وحدات من الحرس البحري التونسي 73 مهاجرًا غير شرعي في عمليات متفرقة بمحافظتي مدنين وصفاقس جنوب البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية ، أنه تم إيقاف المجموعة المهاجرة بشواطئ متفرقة من محافظتي صفاقس ومدنين على متن مراكب بحرية، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية. وأضاف انه تم تقديمهم للجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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