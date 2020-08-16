مسؤول أمريكي كبير .. تطبيع العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني أمر حتمي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



أكد الملياردير اليهودي الأميريكي حاييم سابان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اخبره إنه يخشى من مهاجمة الإيرانيين وسخرية القطريين منه في حال أقام علاقات علنية مع “إسرائيل””.

وقال سابان الذي توسط من أجل إبرام الاتفاق بين الإمارات والكيان الصهيوني، في حديث لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إنه “التقى على مأدبة عشاء ابن سلمان وسأله: لماذا يبقي العلاقات مع “إسرائيل” تحت الرادار؟ ولماذا لا يخرج ويقود الأمور؟ فأجاب بأنه يستطيع أن ينفذ ذلك في لحظة، لكنه يخشى من مهاجمة القطريين والإيرانيين له، كما يخشى من حدوث فوضى داخل بلاده”.. مشيراً الى أن بن سليمان يفضل ان تكون العلاقات مع اسرائيل سرية.

ولم تظهر ردود رسمية من الديوان الملكي السعودي على الاتفاقية، غير أن علامات الارتياح بدت واضحة على السعودية من خلال وصف وسائلها الإعلامية للاتفاق بالتاريخي.

كما أكد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، أن “تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والسعودية هو أمر حتمي”.

وقال كوشنر في مقابلة تلفزيونية بشأن الاتفاق الإماراتي – الصهيوني إن “هناك دولا أخرى مهتمة جدا بالمضي قدما في إقامة علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل””.

وأضاف أن “تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والسعودية أمر حتمي”، مشيرا إلى أن الجانبين “سيكونان قادرين عندها على القيام بأمور عظيمة كثيرة”، على حد تعبيره.